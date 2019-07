Netflix: Cowboy Bebop presenta elenco oficial para versión live action [FOTOS]

En junio del 2017 se empezó a hablar del proyecto Cowboy Bebop live action, pero los fans dejaron de recibir información detallada por parte de la empresa dueña de la franquicia.

Por lo menos hasta el año pasado que Sunrise y Bandai Visual, dueños del título, indicaron que llegaron a un acuerdo con Netflix para la producción de una serie live action. Si bien este proyecto ha pasado por un largo proceso de hibernación, su rodaje ya a la vuelta de la esquina e incluso se ha dado a conocer cuál será el cast oficial.

John Cho, conocido por su trabajo en Star Trek y las películas de Harold y Kumar, ha sido elegido como Spike Spiegel, un cazarrecompensas con una sonrisa mortal. Mustafa Shakir, quien fue Bushmaster en Luke Cage, será Jet Black. Por su parte, la estrella de Jurassic World, Daniella Pineda interpretará a Faye Valentine. Alex Hassell, protagonista de The Red Sea Diving Resort y Suburbicon, dará vida al gran enemigo de Spike, Vicious.

The Hollywood Reporter, medio que ha dado a conocer esta información, confirmó que Alex García López será el director de los dos primeros episodios de la temporada de 10 episodios prevista. García López ha sido parte de “Daredevil”, “Luke Cage”, y “Cloak y Dagger”.

Guess it’s time to announce that Cowboy Bebop, the live-action series, is heading to @Netflix. pic.twitter.com/bKe0d8EKoH