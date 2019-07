Game of Thrones: emiten capítulo en premiere y primeras reacciones causan furor

A escasos días del estreno de la temporada 8 de Game of Thrones, HBO presentó una premiere en Nueva York, evento que reunió a todas las estrellas de las temporadas.

Con Emilia Clarke y Kit Harrington a la cabeza, la reunión de Juego de Tronos no solo presentó a todo el elenco original, sino dio paso a la presentación oficial del primer capítulo de la temporada 8. Críticos que asistieron a la función especial han dado sus primeras reacciones.

Según reporta Entertainment Weekly (EW), la prensa especializada no podrá ver el resto de episodios antes que la audiencia general, así que las reseñas oficiales podrán ser liberadas después del 14 de abril. La primera reacción la tenemos gracias a James Hibberd, editor de EW que compartió en Twitter este breve texto:

"Acabo de salir de la premiere de la temporada 8 de Game of Thrones: Fantástico. Tantas reuniones. Algunas secuencias épicas. No solo se establece el resto de la temporada. Las cosas importantes suceden en formas profundamente satisfactorias", explicó.

Just watched @GameOfThrones season 8 premiere: Fantastic. So many reunions. Some epic sequences. Not just table setting for the rest of season. Major Stuff happens in deeply satisfying ways. More thoughts in next podcast. pic.twitter.com/XK5frMt9Hy