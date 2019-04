Game of Thrones: este es el origen de los nombres de los tres dragones de Daenerys Targaryen

Cada vez falta menos para el estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones, también conocida en Latinoamérica y España como Juego de Tronos, por lo que millones de fanáticos alrededor del mundo han optado por volver a ver todas las temporadas, o al menos los capítulos más importantes, y así recordar los detalles más significativos de la serie que se viene emitiendo desde el 2011.

Unas de las escenas que más impacto tuvo en la audiencia fue el nacimiento de los tres dragones de Daenerys Targaryen durante el último capítulo de la primera temporada. El personaje interpretado por Emilia Clarke, quien considera a estas criaturas como hijos, los nombró: Rhaegal, Viserion y Drogon.

Si eres un seguidor de la serie pero no sabes por qué Khaleesi le puso esos nombres a sus dragones, acá te explicamos el origen de cada uno.

Drogon

Es un dragón de color negro y su nombre hace una clara referencia a Khal Drogo, el difunto esposo de Daenerys y el antiguo líder del más grande ejercito Dothraki. Una de las escenas más memorables de Drogon fue cuando hizo cenizas a gran parte del ejército Lannister que comandaban Jamie y Bronn durante una batalla en la temporada siete.

Rhaegal

Tiene un predominante color verde y ha sido una de los tres ‘hijos’ de Daenerys Targaryen que menos protagonismo ha tenido hasta el momento. Su nombre proviene de Rhaegar, el hermano mayor de Khaleesi, quien es conocido por haberse fugado junto a Lyanna Stark, prometida de Robert Baratheon.

Viserion

Posee un color dorado y crema por todo el cuerpo y su nombre se origina gracias a Viserys Targaryen el otro hermano de Daenerys. Él fue quien obligó, a su adolescente hermana menor, a casarse con Khal Drogo con el objetivo de usar todo el ejercito Dothraki para recuperar Poniente junto al Trono de Hierro. Sin embargo fue asesinado por el mismo Khal al darse cuenta de sus egoístas intenciones.

Este dragón tuvo un destino bastante insólito en la séptima temporada, cuando perdió la vida a manos de Rey de la Noche y fue revivido como un dragón de hielo para luchar en el bando de los caminantes blancos.

¿Cuándo se estrena la temporada 8 de Game Of Thrones?

La octava y última temporada de Game of Thrones nos mostrará el desenlace de la batalla que tendrán los vivos y los muertos , además de quien se sentará definitivamente en el Trono de Hierro. Acá podrás enterarte cuándo y en qué horario se estrenará la nueva temporada de Juego de Tronos.

Hora y canal para ver el estreno de la última temporada de Game of Thrones

Esta última temporada de Game of Thrones tendrá seis episodios y todos durarán más de una hora según dio a conocer HBO. Conoce acá dónde y cómo ver la última temporada de juego de Game of Thrones de manera lega y segura.