10 series que marcaron la infancia de los niños de los 90

Dicen que una de las mejores etapas de la vida es la infancia. Y si naciste entre los años 90, esta lista de 10 series animadas te evocarán gratos recuerdos cuando corrías a prender el televisor y no te separabas de éste hasta la hora de comer o de dormir.

Japoneses o estadounidenses. En nuestra infancia no diferenciábamos procedencias, pero sí reconocíamos los curiosos personajes que nos entretenían con sus peculiares casos, sus interesantes historias y hasta sus intensas batallas.

Son por estas inolvidables series de TV animadas que muchas personas nacidas en los años 90 han soñado con súper poderes, con correr kilométricos campos de fútbol o hasta capturar criaturas fuera de este planeta.

Dragon Ball

No podríamos empezar esta nota con el manga más popular de la historia. Dragon Ball cuenta la historia de Gokú, un guerrero de raza sayayín que fue criado en el planeta Tierra y la protege de villanos de todo el universo que buscan destruir a la humanidad. Para ello cuenta con el apoyo y la amistad de personajes que el protagonista va conociendo durante la serie de TV animada, y además con las Esferas del Dragón que, al juntar las 7, invocan a Sheng Long, un dragón que concede deseos.

La serie japonesa tiene varias sagas: Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Kai y Dragon Ball Súper, que actualmente se emite.

Pokémon

La segunda serie de TV animada también es un anime. Pokémon es la adaptación del videojuego homónimo en la que Ash Ketchup viaja por el mundo cazando criaturas Pokémon. El protagonista siempre por los amigos que va encontrando durante su periplo por el mundo. Y claro, siempre escoltado por su inseparable amigo Pikachu, su primer Pokémon.

Los Rugrats

No eres un nacido en los años 90 si no has visto esta serie de TV animada. Los protagonistas de este clásico dibujo animado son bebés que viven cientos de aventuras sin que sus padres lo supieran. Tommy, Chuckie, Phil, Lil y la famosa Ángélica son los nombres de estos traviesos pequeños que conquistaron nuestra infancia. La serie animada de Nickelodeon llegó a estar nominada en los Premios Emmy.

Scooby Doo

Cómo olvidar las divertidas historias de Scooby Doo y sus amigos. El dibujo animado relata la historia de los cuatro detectives Fred Jones, Daphne Blake, Vilma Dinkley y Shagy Rogers y el famoso perro Scooby. Todos ellos trabajan resolviendo misterios paranormales que, finalmente, tenían nada de paranormal. La serie de TV animada se inició en la CBS en 1969 y ha sido adaptada en varias películas.

Las Chicas Superpoderosas

Las tres famosas hermanas con súper poderes fueron creadas por un científico a quien llaman padre. El dibujo animado de Estados Unidos se emitió en 1998 y, luego de 78 capítulos, culminó en 2015. El principal villano de la serie de TV animada es Mojo Jojo, un mono que trata de conquistar el mundo, pero que siempre es frustrado por el trío de las Superpoderosas.

Digimon

No es raro que los nacidos en los años 90 recuerden a los famosos Digimon. Considerados como los primos de los Pokémon, estos personajes están basados en los Tamagotchi y están ambientados en un Digimundo en el que viven a su antojo. Los Digimon protagonistas de la animación son criados por humanos llamados ‘Niños elegidos’, quienes combaten juntos contra los villanos que buscan destruir el Mundo Digital.

El laboratorio de Dexter

Esta serie de Cartoon Network es protagonizada por el pequeño Dexter, un científico que hace experimentos en su impresionante laboratorio de su casa mientras trata que su pesada hermana no lo incomode. El Laboratorio de Dexter tuvo 78 episodios y ganó tres premios Annie.

Gárgolas

La serie animada seguía la historia de un grupo de gárgolas que ameritan adaptarse a un nuevo estilo de vida en la ciudad de Nueva York. Gracias a sus aspectos poco amigables, muchas personas les temen. Sin embargo, las gárgolas no tienen malas intenciones en la ciudad.

Elisa es el nombre de una detective que se hace amiga de las gárgolas y es quien las ayuda a acostumbrarse a la nueva ciudad. A pesar de que se trataba de una serie de TV para niños, Gárgolas llamó la atención por llevar un diseño oscuro y dramático.

Sailor Moon

Esta serie animada japonesa narra la vida de una chica que descubre que es una ‘Sailor Senshi’ y que debe vencer a muchos enemigos para salvar la vida en el mundo. El manga de Sailor Moon logró la fama porque popularizó, una vez más, el subgénero de las chicas mágicas. La serie de TV animada fue publicada en la revista japonesa Nakayoshi entre 1992 y 1997 y recopilada en 18 volúmenes.

Johnny Bravo

No podemos culminar esta lista de series de TV animada sin mencionar al popular galán de Cartoon Netwok. Johnny Bravo es el popular hombre rubio y musculoso que persigue a mujeres que pasan por su lado, pero nadie le hace caso. Bravo está siempre en la búsqueda de quedar con alguna mujer, pero incluso hasta cuando parece que ya aceptaron, las cosas no salen como lo previsto y las chicas terminan golpeándolo. Su primer episodio se emitió en 1995, y duró hasta agosto del 2004.