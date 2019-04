Game of Thrones lanza nuevo tráiler: ¡La guerra llegó a Winterfell! [VIDEO]

La cadena HBO no se quiere quedar atrás tampoco. En horas de la mañana, Marvel lanzó un nuevo tráiler de Avengers: Endgame, es por ello que hicieron lo propio con una de las series más esperadas de este año, Game of Thrones.

A través de su cuenta oficial de Twitter, GOT lanzó un avance de su octava y última temporada donde se puede apreciar un poco más de la gran guerra que está por asomarse. La pelea de los vivos contra los muertos.

En el material se puede ver aparece la bandera de los Stark flameando mientras que la cámara sigue avanzando por los alrededores de la fortaleza, pasando por los calabozos, la granja y demás sitios.

Lo particular del nuevo avance de la octava temporada de Game of Thrones es que hay varias espadas tiradas en el suelo, sinónimo de que hubo una pelea mucho antes. ¿Contra quién? Los Caminantes Blancos y, al parecer, estos habrían ganado pues no hay nadie en el recinto.

Por último vemos la espada de Jon Snow que se encuentra tirada en medio de Winterfell. ¿Habrán perdido la batalla final? Aún es un misterio pero todo parece indicar que sí.

Game of Thrones: lo que necesitas saber antes del estreno de la temporada 8

El próximo 14 de abril se estrena la temporada 8 de Game of Thrones, o también conocido como 'Juego de Tronos'. A lo largo de los años, la serie de HBO ha cautivado a miles con sus más épicas batallas, historias de amor, sabotajes y asesinatos. A continuación, las teorías, profecías y todo lo que debes saber sobre la historia creada por el estadounidense George R. R. Martin.

La octava temporada de Game of Thrones está en pleno rodaje y se estrenará el 14 de abril del 2019, según informó HBO. Estará compuesta por seis episodios que, según el director, durarán más de una hora.

Sobre la trama, solo han trascendido algunas pequeñas pistas sobre lo que podría venir. Se sabe que habrá una batalla como nunca antes se ha visto en televisión, y que ha tardado 55 noches en rodarse.