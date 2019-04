Spider-Man: Nuevo vistazo al traje de Misterio enloquece a los fans

Con el próximo estreno de Avengers 4: Endgame, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no han obtenido muchas noticias sobre la película Spider-Man: Far From Home, la cual tendrá a un histórico villano como protagonista.

No obstante, hace unas horas se compartió una reveladora imagen que da mayores pistas del traje que vestirá el icónico personaje de los cómics de Marvel. Este nuevo arte promocional de la cinta no pasó desapercibido ante los seguidores del ‘Hombre Araña’ y resaltaron las grandes similitudes que tiene con su contraparte de los comics.

Al igual que en las historietas, podemos observar que Misterio mantiene la mayor parte de su traje de color verde con una armadura dorada muy similar a la que porta en los brazos y pechos en su versión original. Como pudimos observar en el trailer, este personaje será interpretado por Jake Gyllenhaal.

Pese a no conocer el desenlace de Avengers 4: Endgame y de qué manera se dará el retorno de Spider-Man al mundo de los vivos tras la eliminación de la mitad de toda la vida del universo por Thanos, se espera que el villano presente a un gran reto para Peter Parker, quien es interpretado por Tom Holland.

Como anunció Marvel, Spider-Man: Far From Home se situará luego de los eventos de Infinity War y Endgame como una de las películas que iniciará la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Spider-Man: Far From Home inicia su historia con Parker asistiendo a una conferencia en Londres patrocinada por Stark Industries, empresa de Iron Man. La película está programada para llegar al Perú el 5 de julio del 2019.