Game of Thrones: Jon Snow y Arya Stark se reencuentran en nuevo teaser de temporada 8

A solo 13 días del estreno de Game of Thrones temporada 8, HBO mostró un nuevo spot televisivo con imágenes en lo que será el fin de ciclo de la serie inspirada en la historia creada por George R. R. Martin.

Hace unas horas, la cadena de televisión emitió las escenas para atrapar aún más a su público, que espera con ansias al domingo 14 de abril, fecha escogida para ser revela la octava y última temporada de la Juego de tronos.

Este breve spot tiene una de las secuencias más esperadas por los fanáticos de Game of Thrones, el reencuentro entre los miembros de Invernalia, Jon Snow y Arya Stark.

Spot de Game of Thrones temporada 8



Si bien para la temporada 8 de Game of Thrones llegamos sabiendo que ambos personajes no son hermanos sino primos, estas dos figuras no han podido verse desde la temporada 1, cuando Snow viajó para unirse a la Guardia de la Noche y Stark se fue a King’s Landing (Desembarco del Rey) con su padre y Sansa Stark.

Antes de separarse, ellos eran muy unidos, de hecho, fue Jon Snow quien le regaló a Arya su pequeña espada Aguja.

Es muy probable que este reencuentro ocurra en el primer episodio de la octava temporada, el cual será de 54 minutos (el más corto de los 6 que serán presentados en este ciclo), el cual ya se ha confirmado que mostrará a Daenerys Targaryen y Jon Snow llegando a Winterfell (Invernalia), junto al ejército de 'la madre de los dragones'.