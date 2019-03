Dragon Ball Super: ¿Gogeta aparecerá en el manga? Filtran sus transformaciones fallidas

Dragon Ball Super: Broly no solo conquistó a los fans del anime, sino también a la taquilla mundial. El último éxito de Akira Toriyama nos entregó momentos entrañables, así como un nuevo estilo de dibujo. Un sinfín de cosas que hacen de esta película, una maravilla para la vista.

Uno de los momentos más recordados de la cinta por los fans fue cuando Gokú y Vegeta se fusionaron tras hacer la recordada danza. Como producto nació Gogeta, el guerrero más fuerte de la historia de Dragon Ball Super y, de paso, convirtiéndose en 'canon' para el universo creado por Akira Toriyama.

Sin embargo, para llegar a la fusión perfecta, ambos saiyajines tuvieron que pasar por dos transformaciones imperfectas. Esto causó mucha gracia en los espectadores, pues ocurrió también en la antigua película de los 90 donde se enfrentaron a Janemba.

En esta oportunidad, se han filtrado los bocetos originales realizados por Shintani, el encargado de dibujar también a los personajes para la película de Dragon Ball Super. En más de una oportunidad han habido diferencias grandes entre los bocetos del manga y las animadas.

¿Qué creen? Tanto bocetos como la forma de la película son totalmente iguales. Los fans de Dragon Ball Super se han quedado impactados al ver los trazos, la exactitud y más entre los cuatro dibujos. Sin duda alguna, Shintani y sus compañeros realizaron un trabajo excelente.

Ahora surge la pregunta, ¿veremos a estos personajes en la nueva saga del manga de Toyotaro? Algunos fans creen que sí, debido a que es 'canon', podría aparecer en cualquier momento para vencer a Moro, sin embargo, no es del todo seguro.

In the Broly novelisation, we get a look at Shintani's designs for the failed fusions. The scene in the film is more or less 100% on-model. pic.twitter.com/PtuCBCTgwj