Los Eternos: Angelina Jolie podría ser 'Sersi' y en foto viral se luce como heroína

Las redes sociales 'estallaron' el último miércoles cuando salió a luz información relacionada a la cinta, The Eternals. De acuerdo a The Hollywood Reporter, Angelina Jolie se encuentra en conversaciones para protagonizar la nueva película de Marvel, algo que emocionó a más de un fanático.

Si bien no hay detalles sobre su papel, la actriz ganadora del Oscar estaría poniendo una valla muy alta en torno a la conformación del elenco. Tengamos en cuenta que esta será la primera película de cómics de Jolie; su decisión de ingresar al Universo Cinematográfico de Marvel se produce después de haber trabajado con Disney para Maleficent: Mistress of Evil.

Tras esta noticia, la pregunta que se hacen los fans es la misma, qué papel jugará Angelina Jolie en la película. Existen cuatro personajes femeninos que podría dar vida: Sersi, Thena y Elysius. Es probable que la actriz le de vida a Sersi, quien tradicionalmente es uno de los personajes principales de los cómics de The Eternals.

Sabiendo esto y conociendo el caos que se ha formado en las redes sociales por la noticia, el famoso artista 'BossLogic' compartió en Twitter una imagen donde se le puede ver a Angelina Jolie como Sersi y usando el típico traje del personaje de los cómics. "Sersi - Angelina Jolie - The Eternals - Me alegra estar jugando ahora con la fase 4 ahora", escribió en el post.

Sersi - Angelina Jolie - The Eternals - Glad to be playing around with phase 4 now ❤️😁 #theeternals pic.twitter.com/r3STeariLK