Netflix: "The Umbrella Academy" empezaría a grabar su secuela en mayo

Una de las series más comentadas en las últimas semanas es "The Umbrella Academy". La apuesta de Netflix gustó a miles y extraños, quienes se enamoraron de las aventuras de los seis hermanos, sin embargo, se preguntan, ¿cuándo se estrenará la segunda temporada?

"The Umbrella Academy" fue creado por el cantante de My Chemical Romance, Gerard Way y cuenta con Ellen Page en su elenco. La serie está basada en el cómic del mimo nombre, el cual cuenta con tres miniseries, 'Apocalypse suite', 'Dallas' y 'Hotel Oblivion'.

La serie de Netflix narra la historia de un grupo de niños con poderes especiales, quienes son reclutados por Reginald Hargreeves, un inventor que los ayuda a controlar sus poderes. Con el pasar de los tiempos, los pequeños se convierten en adultos y se enfrentan a lo que podría ser el apocalipsis de la tierra.

Tras terminar la primera temporada, los fans se empezaron a preguntar cuándo saldría la secuela. Si bien Netflix no ha hecho algún anuncio al respecto, la plataforma Production weekly, sitio dedicado a informar sobre las producciones hollywoodenses, informó que la grabación comenzaría en mayo y podría llegar en 2020.

El título de la secuela de "The Umbrella Acadmey" sería "Mercury". Si bien la serie de Netflix no es una adaptación completamente fiel del cómic, algunos fans esperan que esté enfocada en el intento de detener el apocalipsis que parece inevitable.

"The Umbrella Academy" acabó con los números viajando en el tiempo gracias a cinco, luego que Ellen Page haya destruido la luna con sus poderes y provocara un desastre mundial.

Si no viste la serie, aquí te dejamos el resumen gracias al youtuber argentino "Te lo resumo así nomas".