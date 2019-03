Game of Thrones: Daenerys luce como "Dama de Winterfell" en nuevo spoiler

"Game of Thrones" ("Juego de Tronos") está a punto de estrenar su octava y última temporada el próximo domingo 14 de abril y los fans están más que emocionados, sobre todo por las últimas fotografías que han visto la luz.

Hace poco se estrenó el tráiler oficial de GOT temporada 8, sin embargo, ahora último se acaban de filtrar imágenes promocionales donde no solo aparecen todos los personajes, sino que Daenerys es el centro de todos al salir como la "Dama de Winterfell".

La primera e impactante imagen es Daenerys Targaryen sentada en la mesa principal de Winterfell. Los fans se 'alocaron' al ver esta imagen pues ella ha declarado que es novia de Jon Snow y, por lo tanto, está ocupando el sitio que merece. ¿Y Sansa Stark? Algunos creen que podría haber problemas acá.

Bran Stark también aparece en estas imágenes sin dar muchos detalles. Salvo una de ellas, pues se le ve en el cuarto de la familia. ¿Le habrá contado la verdad a Jon Snow? Daenerys vuelve a protagonizar otra escena junto a Jorah Mormont en una de las salas de Winterfell.

Así como vimos a Daenerys sentada en la silla principal, también aparece Sansa Stark con un rostro de pocos amigos. Al parecer estaría disgustada porque no ocuparía el título de "Dama de Winterfell". En la notagalería podrás encontrar todas las imágenes de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos") que han salido en horas de la mañana.

"Game of Thrones" estrenará un documental de dos horas, una semana después que acabe la temporada. Tendrá por título, "The Last Watch".