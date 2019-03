Game of Thrones: HBO estrenará documental de 2 horas sobre la última temporada

¡Tendremos "Game of Thrones" para rato! Dentro de poco se estrenará la octava y última temporada y muchos fans piensan que ya no habrá más historia sobre Westeros. Sin embargo, se equivocaron. La cadena HBO ha anunciado que habrá un documental de casi... ¡Dos horas!

"Game of Thrones: The Last Watch" es el título que tendrá el documental, el cual estará cubriendo las incidencias de los detrás de cámara de la octava temporada. Esta se estrenará el próximo 26 de mayo, tras la culminación definitiva de la serie.

"The Last Watch" es un informe cercano y personal de las trincheras de la producción, siguiendo al equipo y al elenco mientras se enfrentan a condiciones climáticas extremas, estrictas fechas de entrega y a un fandom siempre excitado y hambriento de spoilers", se puede leer en el comunicado de prensa de HBO.

"Mucho más que un documental 'making of', esta es una historia divertida y desgarradora, contada con ingenio e intimidad, sobre los placeres agridulces de lo que significa crear un mundo, y luego tenemos que decirle adiós".

El documental de "Game of Thrones" estará dirigido por la cineasta británica, Jeanie Finlay, quien se unió al set durante un año para narrar cómo se llevó a cabo la temporada más ambiciosa y complicada del programa.

Jeanie Finlay tuvo un "acceso sin precedentes" para poder crear "The Last Watch". David Benioff, D.B. Weiss y Bernadette Caulfield serán los productores ejecutivos del documental.

"Game of Thrones" temporada 8 se estrenará el próximo domingo 14 de abril y contará con tan solo seis episodios donde el más largo será el tercero con 1 hora y 22 minutos mientras que el último será el más corto, con tan solo 54 minutos.