Avengers Endgame: Conoce 22 secretos ocultos de la tan esperada película de Marvel

¿Qué sabemos de Avengers: Endgame hasta el día de hoy? Apenas y Marvel Studios nos ha revelado dos tráilers oficiales y un TV Spot, así como algunas imágenes oficiales. Así mismo, la sinopsis que ha ido cambiando, sin embargo acá te detallaremos todo sobre la última entrega de los Vengadores.

¿Sabías que Avengers: Endgame tardó un año para grabar una escena? Y que Scarlett Johansson mencionó que hay un momento de la película en donde aparecen 30 personajes de Marvel. A continuación podrás leer todos estos datos y más.

Avengers: Endgame tendrá una duración de 3 horas y 02 minutos, siendo la conclusión de 21 filmes que están interconectadas desde el 2008. Scarlett Johansson declaró que el filme tendrá un aproximado de 62 personajes, siendo la cinta con más personajes en el mundo de superhéroes.

Hay una escena que tardó en rodarse 1 año entero, donde se requirió más de 70 trailers para transportar el material de escena en escena. La misma Scarlett Johansson se refirió a que hay un momento donde aparecen un aproximado de 30 personajes, al parecer sería la misma escena que tardó en grabarse.

Ava Russo, hija de Joe Russo, tendrá un cameo en la película. Así como Katherine Langford y Ken Youn, aún con papeles desconocidos. Los hermanos Russo han confirmado que de los Vengadores iniciales, solo sobrevivirán 2. El Capitán América tendrá mayor protagonismo que en Infinity War.

Thanos no será el único villano en Avengers: Endgame. El mismo Jim Starlin, creador del cómic 'El Guantelete del Infinito' mencionó que los hermanos Russo rindieron homenaje a otro de sus personajes. La escena post crédito estaría vinculada con Los Eternos y se rumorea la aparición de un de ellos.

El Reino Cuántico tendrá bastante relevancia en la película y Adam Warlock no aparecerá hasta Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Capitana Marvel aparecerá desde el principio. Los propios editores de sonido mencionaron que hay una escena que se grabó en completo silencio. ¿Una muerte?

Se grabó una escena en un funeral debido a que Marvel Studios estuvo buscando extras para esto. Stan Lee podría tener un cameo en la escena del funeral. Nick Fury no aparecerá en Avengers: Endgame. Scarlett Johansson declaró que Capitana Marvel detiene la cabeza de Hulk en un momento de la cinta.

Robert Downey Jr, Chris Evans y Chris Hemsworth le dirán adiós a Marvel Studios debido a que sus contratos acaban en esta película. El Capitán América no había renovado contrato, sin embargo, dijo que hubiese sido tonto que no aparezca. Gwyneth Paltrow también se despide, no sin antes vestir el traje de Rescue.

Avengers: Endgame podría mostrarnos escenas de viajes en el tiempo, debido a varias imágenes filtradas donde vemos a Tony Stark, Capitán América y Ant-Man en la batalla de Nueva York en Avengers 1.

