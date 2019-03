Game of Thrones: Revive las muertes más violentas durante las últimas siete temporadas

El estreno de la octava y última temporada de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos") está cada vez más cerca. La serie de HBO nos ha regalado momentos épicos, batallas sin igual y, sobre todo, las muertes más violentas e impactantes.

Desde la sorpresiva decapitación de Ned Stark en la primera temporada hasta el el asesinato de Meñique a manos de Arya, "Game of Thrones" ("Juego de Tronos") cuenta con incontables muertes que han dejado sin palabras a los fans. En esta oportunidad, dejaremos las más impactantes y violentas.

Ned Stark - Episodio 'Baelor' 01x09

Desde este momento, los fans aprendieron a no encariñarse con los personajes de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos") y que, a los creadores, no les importa que estos sean principales o importantes para la trama. Igual tendrán un muerte sangrienta.

Rob Stark, Catelyn Stark y Talisa Stark - Episodio ' The Rains of Castamere' 03x09

La 'Boda Roja'. Hasta el momento, debe ser una de la tragedia más grande en la historia de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos"). No solo por el asesinato masivo sino por la cruel imagen que nos dejaron los directores al ver cómo acuchillaban a una embarazada y, al final, cortar el cuello de la madre de los Stark. Imposible de superar...

Joffrey Baratheon - Episodio 'The Lion and the Rose' 04x02

Una de las muertes que todos los fans de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos") estaba esperando con muchas ansias. El "pobre" Joffrey fue envenenado en su boda, sufriendo una de las muertes más emblemáticas de la serie. ¿Bien merecido? ¡Claro que sí!

Oberyn Martell - Episodio 'The Mountain and the Viper' 04x08

Cuando todos pensaban que la víbora estaba a punto de matar a la Montaña, este se aprovechó, lo tumbó y le destrozó la cabeza en segundos. No hace falta describir la escena, solo disfrútala...

Ygritte - Episodio 'The Watchers on the Wall' 04x09

El romance entre Jon Snow e Ygritte emocionó a muchos fans, sin embargo, quedaron destrozados al ver como Jon cargaba entre sus brazos a su amada mujer moribunda. Un flechazo directo al pecho para acabar con el amor.

Shireen Baratheon - Episodio 'The Dance of Dragons' 05x09

Muchos de nosotros odiamos "Game of Thrones" ("Juego de Tronos") mientras veíamos a la princesa Shireen arder viva. La imagen de Stannis Baratheon observándola sin inmutarse aún nos duele. Una muerte que a muchos no le gustó ver y que, hasta el día de hoy, sigue doliendo.

Jon Snow - Episodio 'Mother's Mercy' 05x10

Más de uno se quedó frío mientras veía como acuchillaban al bastardo de Ned Stark. Al grito de "For the Watch", Jon era atravesado a puñaladas por sus hermanos de la Guardia de la Noche. ¡Menos mal lo revivieron!

Hodor - Episodio 'The Door' 06x05

"Game of Thrones" ("Juego de Tronos") hizo 'moquear' a más de uno con la conmovedora escena de Hodor cuidando la puerta, dejando que Bran escape. El "Hold the door.. Hold the door... Holdth..." aún resuena en nuestras cabezas.

Ramsay Bolton - Episodio 'Battle of the Bastards' 06x09

Luego de una de las guerras más épicas de todo "Game of Thrones" ("Juego de Tronos"), fuimos testigos del final más esperado por todos los fans. ¡Y qué mejor muerte que a manos de sus perros!

Walder Frey - Episodio 'The Winds of Winter' 07x01

La venganza de Arya Stark y todos los fans. Desde la 'Boda Roja', miles y extraños querían ver morir a Walder Frey y, qué mejor, que haya sido a manos de la pequeña de los Stark. Gracias a la habilidad que le otorgó el Dios de los Muchos Rostros, pudimos presenciar un acto sin igual.

Margary Tyrell, Loras Tyrell, Mace Tyrell y High Sparrow - Episodio 'The Winds of Winter' 06x10

Cuatro muertes que nadie vio venir. Solo Cersei Lannister. La leona mayor tramó durante cada episodio la venganza en contra de aquellos que se habían osado levantarse en su contra y, sobre todo, en contra de Margary Tyrell, a quien veía como su más fiera enemiga.

Meñique - Episodio 'The Dragon and the Wolf' 07x07

Una de las muertes más placenteras de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos"). Solo disfruta...

Cuándo se estrena la temporada 8 de Game of Thrones

"Game of Thrones" temporada 8 se estrenará el próximo domingo 14 de abril del 2019 a nivel mundial.

Hora y canal para ver el estreno de la última temporada de Game of Thrones

- Estados Unidos: 9:00 p.m.

- México: 8:00 p.m.

- Panamá: 8:00 p.m.

- Ecuador: 8:00 p.m.

- Colombia: 8:00 p.m.

- Perú: 8:00 p.m.

- Venezuela: 9:00 p.m.

- Chile: 10:00 p.m.

- Argentina: 10:00 p.m.

- Bolivia: 9:00 p.m.

- Uruguay: 10:00 p.m.

- Paraguay: 10:00 p.m.

"Game of Thrones" doblado al español estará disponible por HBO 2, mientras que subtitulado por HBO y aplicación HBO GO, servicio que puede descargarse desde tu celular con un mes gratis de prueba.

Movistar TV: 630, 634, 616 (digital); 154, 194, 738 (satelital)

Direc TV: 524, 525 (análogo); 1524, 1525 (HD)

Claro TV: 135, 300 (análogo); 308, 600, 309, 601 (digital)

QUÉ SUCEDERÁ EL LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

"Game of Thrones" temporada 8 estará marcada por la guerra más grande de toda la serie. Esta se dará en Winterfell, lugar donde estarán Jon Snow, Daenerys Targaryen, los Stark y sus aliados, contra los Caminantes Blancos.

Por otro lado, Cersei Lannister se encuentra atrincherada en King's Landing pues cree que los muros servirán para salvarla de la inminente invasión de los muertos vivientes.

Así mismo, se sabrá el mayor secreto que existe en "Game of Thrones", Jon Snow no es un bastardo como nos hicieron creer durante este tiempo, sino que es el legítimo heredero del Trono de Hierro, pues es un Targaryen y tendrá las pruebas necesarias para demostrar esto.