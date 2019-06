Dragon Ball Super: ¿Bardock SS God? Foto viral vuelve realidad esta transformación

Si bien ya no es parte de la historia actual de Dragon Ball, Bardock es uno de los personajes más queridos del universo creado por el mangaka Akira Toriyama.

Con apariciones limitas a algunas películas, como fue el caso de Dragon Ball Super: Broly, su rol de padre de Raditz y del mismísimo Son Goku, han hecho que Bardock sea relevante para todos los fans

El paso de la historia y las transformaciones de Gokú, han dado pie a que en las redes sociales se vea a diversos personajes del mundo de Toriyama ser parte de estas evoluciones. En esta ocasión, quien ha sido parte de estos 'fan art' fue Bardock, padre del protagonista.

Para esta ocasión, el artista @Barkarott publicó en Twitter su perspectiva de Bardock transformado en Super Saiyan Dios, a partir del arte creado por el ilustrador Naohiro Shintani para la película Dragon Ball Super: Broly, donde podemos volver al mencionado personaje.

An impressive commission of Battle Damaged Super Saiyan God Bardock done by @Barkarott also be sure to check out his page for more amazing content pic.twitter.com/Nj6JfGSab2