One Piece: ¡Atención fans! Toei Animation anuncia fecha de salida del nuevo arco

A través de su cuenta oficial, Toei Animation realizó un anuncio que alegró a todos los seguidores de One Piece. El comienzo de su nueva saga, así como la fecha de salida. El anime de Eiichiro Oda acaba de estrenar su episodio 877, poniendo fin al arco de 'Whole Cake Island'.

One Piece es uno de los animes con más seguidores en todo el mundo. Creado por Eiichiro Oda, empezó a publicarse en 1997 a través de la famosa revista japonesa Weekly Shonen Jump. Su fama fue tanta que, dos años después, la compañía Toei Animation decidió llevarla a la pantalla chica.

Desde entonces, One Piece ya lleva 877 episodios animados, mientras que en el manga, 937. La historia se basa en Monkey D' Luffy, un muchacho que se quiere convertir en el 'Rey de los Piratas'. En su travesía consigue algunos nakamas (amigos), quienes tienen diferentes sueños por cumplir.

"Un capítulo termina. Otro comienza. A medida que el arco 'Whole Cake Island' esté terminado, One Piece dará paso a su nuevo arco, a partir del 31 de marzo", se puede leer en la cuenta de Twitter de Toei Animation, donde aparece un arco de los Mugiwaras, Rebeca, Shirahoshi, Vivi y Sabo.

One chapter ends. Another begins. As the "Whole Cake Island" arc is now completed, #OnePiece steps into its new arc, starting from March 31! pic.twitter.com/qRHVIK46iV