Avengers Endgame: Robert Downey Jr y Chris Evans revelan secretos en detrás de cámara

Las noticias sobre Avengers: Endgame no paran de llegar. En horas de la mañana, Marvel Studios decidió lanzar los póster de todos los héroes que sobrevivieron al chasquido de Thanos, así como los que murieron. Sin embargo, eso no es todo pues decidió lanzar un video detrás de cámara.

A través de su cuenta de Twitter, Marvel Studios compartió un pequeño clip donde aparecen Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson y Kevin Feige, productor de Avengers: Endgame, quienes hablan sobre lo que está a punto de suceder en la tan esperada cinta.

Primero aparece Tony Stark (Robert Downey Jr), mencionando "imaginen, por primera vez, que todos los héroes han perdido". Tras esto pasan algunas imágenes de los acontecimientos de Infinity War, desde los muertes hasta la pelea del Capitán América con Thanos.

El Capitán América (Chris Evans) cuenta que todos quieren mantener la cabeza fuera del agua, sin embargo, no pueden pues es una batalla perdida. Los Vengadores no están acostumbrados a perder y ahora, lo hicieron.

"La reacción de los fanáticos al final de la guerra del infinito, cuando vieron que la mitad de sus personajes favoritos se convirtieron en polvo, realmente fue un indicio de cuán emocionalmente conectados se encuentran con estos héroes", expresó Kevin Feige.

“We’re in the endgame now.” Watch this brand-new featurette from Marvel Studios’ #AvengersEndgame in theaters in one month. pic.twitter.com/9nj4u8FaVz