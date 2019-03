Avengers 4: ¡Confirmado! Valkyrie sobrevivió, pero Shuri cayó ante Thanos

Hace unas horas se publicaron los pósteres individuales de Los Vengadores sobrevivientes y caídos por el chasquido de Thanos, como parte de la promoción de Avengers: Endgame.

Sin embargo, miles de fanáticos han enfocado sus comentarios en dos. El de Valkyrie y Shuri, ambos afiches contienen un sentimiento de alegría y tristeza para los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Esto se debe al tono de colores que usó Marvel Studios para resaltar a los héroes sobrevivientes (póster a colores) y a los que murieron en Infinity War (blanco y negro).

El afiche de Valkyrie

Al terminar Thor: Ragnarok vemos como Hulk, el Dios del Trueno, Heimdall, Loki y los asgardianos sobrevivientes abandonan sus tierras en una nave, que luego sería el inicio de Infinity War.

Al comienzo de la tercera parte de Avengers, se ve como los asgardianos han sido derrotados por Thanos. Sin embargo, existen dos ausencias: Valkyrie y Korg.

Muchas teorías llegaron para decir que ambos están vivos, pero fue la propia Tessa Thompson quién respondió a la gran interrogante sobre su personaje.

No, she’s in one piece and THRIVING 🤺 https://t.co/AUuyAMoCbf — Tessa Thompson (@TessaThompson_x) September 29, 2018

"No, ella está de una sola pieza y prosperando"

Esto se suma a la salida del póster, que muestra el rostro de Valkiria a colores, señal que está viva y lista para la lucha contra Thanos.

El póster de Shuri

Sin bien los fanáticos se alegraron por la noticia de Valkyrie , Shuri no corrió con la misma suerte. A pesar que no se le vio hacerse polvo con el resto de personajes en Infinity War, esto era una señal para los espectadores que ella estaría viva, algo que no resultó del todo cierto.

Una señal de su muerte fue en el primer tráiler de Avengers: Endgame, en donde aparece en una pantalla junto a Ant-Man como "desaparecida".

Esto encendió las alarmas, muchos creyeron que estaría perdida como Scott Lang, pero la salida de su póster en blanco y negro confirma que cayó junto a su hermano T'Challa. Una triste noticia para los fanáticos de Shuri.

Primer tráiler de Avengers: Endgame

Segundo tráiler de Avengers: Endgame