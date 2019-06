Chris Evans afirma ser fan de Batman y fans especulan sobre posible interpretación

A poco menos de un mes para el estreno de Avengers: Endgame, los fans de Marvel están al pendiente de todo lo que ocurre en torno al lanzamiento de la cinta de los hermanos Russo.

En medio de las entrevistas promocionales a la prensa, las declaraciones de Chris Evans, Capitán América, han llamado la atención de todos sus seguidores. Al intérprete se le preguntó sobre su superhéroe favorito y su respuesta a dado pie a más de un comentario.

PUEDES VER Avengers 4: la advertencia final de Iron Man a Thanos que revelaría su destino

En conversación con The Hollywood Reporter, Chris Evans confesó cuál era su héroe favorito. Si muchos pensaron que sería Capitán América, están equivocados. El actor hizo la revelación en un video donde responde preguntas de fans denominado "Fishing For Answers". Cuando sacó uno de los papeles este decía: "¿Cuál era tu superhéroe favorito en la adolescencia?" y él contestó:

"Me gustaban más las caricaturas, como Bugs Bunny y Looney Toons, cosas así. Diré que Batman. Realmente me gustaba, quiero decir, probablemente no debería decir eso, DC, es ... no quiero meterme en ningún problema. Pero esas películas de Michael Keaton, eran bastante grandes", exclamó.

Michael Keaton como Batman (1989)

Para muchos fans del murciélago las dos entregas de Batman dirigidas por Tim Burton y estelarizadas por Michael Keaton marcaron un hito en la historia del personaje en el mundo del cine. La más reciente versión live-action de Batman estuvo a cargo de Ben Affleck, pero los comentarios no estuvieron a su favor. El actor ya dejó el personaje y fans en redes se preguntan ¿Podrá ser considerado Evans como el nuevo intérprete?

Avengers Endgame: Diversos cines planean realizar un intermedio de 15 minutos

El día de ayer se confirmó uno de los tantos rumores sobre Avengers: Endgame, la cinta de los hermanos Russo durará 3 horas y 02 minutos. Los fans de Marvel Studios se emocionaron con esta noticia y, de manera inmediata, hicieron un pedido especial a las cadenas de cines.

Si bien la mayoría se encuentra feliz con esta noticia, también creen que son muchas horas estando sentados en el cine, es por ello que les han pedido a las diferentes cadenas de cines que hagan una pausa de entre 5 a 15 minutos para descansar.

Este pedido no es solo en Perú, sino en otros países como México, donde una publicación indicaría que Cinépolis y Cinemex harían un receso de 15 minutos después de una hora y media para ir al baño, poder comprar comida, esto debido a que Avengers: Endgame será la película más larga del UCM.