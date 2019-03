Mortal Kombat: la nueva versión de la película tendrá el estilo de Marvel.

El reboot cinematográfico de Mortal Kombat está confirmado. Sin embargo, la última noticia que llegó sobre la película no será del agrado para la mayoría de fans de la saga de videojuegos.

Greg Russo, el guionista de la cinta que reiniciará la saga luego de dos entregas estrenadas a principios de los noventa, habló sobre el tono que tendrá la nueva película.

Russo confirmó que se está inspirando en el humor que existe en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), algo que no ha sido del agrado de los seguidores de Mortal Kombat.

“¿Existe una versión super oscura y seria de esto? Sí, supongo, pero eso no es Mortal Kombat para mi", explicó el escritor.

“Para mi, se necesita que una cierta ligereza y tono divertido. Aunque hay violencia, peleas, apuestas reales en juego y cosas emocionales para todas las personas involucradas en la historia, al final del día debería ser divertida y tener un sentido del humor”, explicó. “Tanto como odio lanzar la comparación directa con Marvel, estas siguen siendo divertidas y dicen chistes, pero obviamente la nuestra será un poco más adulta" , declaró el guionista.

Además, confirmó que los siete personajes originales aparecerán en el reinicio de la saga, ya que son importantes para la historia que se verá en pantallas.

Nos referimos a Johnny Cage, Liu Kang, Raiden, Sonya Blade, Kano, Scorpion y Sub Zero. No obstante, existen rumores que Jax también sería parte del elenco y que un personaje original será creado para la película.

Mortal Kombat aún no cuenta con fecha de estreno, pero es cuestión de tiempo para que empiece el rodaje de la cinta.