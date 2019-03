El estreno de ‘Us’ de Jordan Peele es uno de los más exitosos para una cinta original

Us, del director Jordan Peele, se convirtió en un importante éxito de taquilla, a pocos días de su lanzamiento, tras recaudar 70.25 millones de dólares en Estados Unidos, lo que la convierte en la líder de ventas en entradas durante su estreno. Luego de la galardonada ‘Huye’ (2017), el público se preparó para ver otra aterradora obra del también actor y comediante, llenando las salas de cine a nivel mundial.

Con esta nueva cinta, se llegó a juntar un total de 7.8 millones de asistentes en Estados Unidos durante su primer fin de semana, lo cual la colocó en el puesto 208 de los mejores estrenos en toda la historia. Pese a eso, fue un hecho importante, pues, sin contar remakes, adaptaciones, secuelas o basadas en material ya existente de todo tipo, se sitúa en la ubicación 15.

Pero eso no sería todo, porque si no se considera Deep Impact, al estar inicialmente basada en la novela The Hammer of God de Arthur C. Clarke, 8 Mile, al estar basada parcialmente en hechos reales, y Scary Movie, al ser una parodia de varias películas anteriores, la cinta ‘Us’ tendría el puesto número 12 de este ranking.

Las películas, que están por encima de ‘Us’, son las siguientes:

1. Bruce Almighty (2003): 11.3 millones

2. Signs (2002): 10.3 millones

3. Avatar (2009): 10.1 millones

4. Twister (1996): 9.3 millones

5. Hancock (2008): 8.7 millones

6. The Waterboy (1998): 8.4 millones

7. Big Daddy (1999): 8.18 millones

8. The Village (2004): 8.17 millones

9. Inception (2010): 8.14 millones

10. Air Force One (1997): 8.09 millones

11. Mr. & Mrs. Smith (2005): 7.9 millones

Es muy llamativo que ‘Us’ sea el estreno original más exitoso desde que Avatar, se estrenó en diciembre de 2009 (E incluso fue superada en la asistencia de su primer día), con lo que se rompió una marca de hace casi diez años.

Un dato importante a tener en consideración es que las cintas de autor representan una minoría dentro de la lista. Us, fue escrita solamente por Peele, pero junto a él, encontramos una obra de Christopher Nolan, dos de M. Night Shyamalan y una de James Cameron. El resto posee más de un escritor.

Recordemos que Us se estrenó en Estados Unidos el pasado 22 de marzo.