Liga de la justicia: director reveló escena post-crédito que Warner no aprobó

Fans del DC Universe siguen preguntándose qué sucedió en torno a la 'Liga de la justicia', una de las cintas más criticadas de la marca. Si bien sus personajes en cada una de sus películas individuales vienen teniendo éxito de popularidad y en la taquilla, seguidores afirman que este proyecto será una de las piedras en el zapato del mundo cinematográfico de DC.

Luego que Batman vs. Superman dividiera a los críticos y fanáticos, Warner Bros. Pictures hizo cambios importantes en los proyectos siguientes, lo que causó el alejamiento del director Zack Snyder. A dos años del estreno de la Liga de la Justicia, el cineasta habló sobre la escena post-crédito que fans no pudieron ver.

Durante una sesión de 'preguntas y respuestas' en el Art Center College of Design transmitido a través de Vero - True Social, y a tres años de su estreno, Zack Snyder contó los planes originales de La liga de la justicia y qué pasó con Batman vs.Superman. "¿Qué demonios sucedió?", dijo un fan; esto fue lo que respondió.

"La Liga de la Justicia original que escribimos Chris Terrio y yo, nunca la llegamos a rodar. La escalofriante idea nunca la rodamos porque el estudio pensó: 'Esto es una locura", expresó.

Según reporta Comicbook, Snyder mencionó que la escena post-créditos revelaba que la lucha de la Liga de la Justicia contra Darkseid estaba lejos de terminar. Se presentaba el mensaje que Barry Allen le da a Bruce Wayne en Batman vs. Superman, hablando de que Lois Lane es la clave, algo que en Justice League se obvió.



Además se vería a Batman recordar este momento: 'Estaba aquí cuando Barry Allen apareció y me dijo que Lois Lane es la clave', a lo que ella, Wonder Woman, le contesta: 'Lo es, para Superman. Todo corazón tiene una'. Y él termina: 'Creo que es algo más, algo más oscuro". Es decir, que Kal-El terminaría sucumbiendo a la ecuación anti-vida, fórmula buscada por Darkseid que otorga poder y control mental sobre todo ser vivo.

Batman vs. Superman: el cameo de Flash

Ciborg enviaría a Flash atrás en el tiempo para prevenir sobre la muerte de Loise Lane a manos de Darkseid, quien la transportaría a la Baticueva para culpar a Batman y ponerlo contra Superman.