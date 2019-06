The Walking Dead 9x16: Alpha y los sobrevivientes contra la nieve ¿Quién morirá?

The Walking Dead 9X15: 'The Calm Before', no solo nos presentó el lado más terrorífico de Alpha, sino también que puede ser más fuerte y letal que el propio Negan.

El más reciente capítulo de la serie de zombies les dijo adiós a 10 personajes de la historia de la manera más brutal, decapitados y empañados. Alpha anticipó, a su estilo, a Daryl lo que iba a pasar y la sorpresa fue más que desagradable. Ozzy, Alek, DJ, Frankie, Tammy, Rose, Addy, Rodney, Tara, Enid y Henry, se despidieron de los fans.

Si bien los fans siguen tratando de asimilar lo ocurrido en The Walking Dead 9X15: 'The Calm Before', todo cabe indicar que el terror más grande está por llegar para los sobrevivientes e incluso Alpha y los susurradores.

The Walking Dead 9x16: The Storm verá la luz el próximo domingo y promete revelar el destino de varios personajes, quiénes tendrán que afrontar decisiones que no se materializarán todavía.

La sinopsis del episodio evidencia que no será un final demasiado placentero ni para los fans ni para las diferentes comunidades de sobrevivientes.

"Tras una gran pérdida, las comunidades tienen que enfrentarse a una feroz ventisca; mientras que un grupo tiene que lidiar con un enemigo interno, otro tiene que tomar una decisión de vida o muerte", se lee en el texto oficial.

The Walking Dead 9x16: The Storm llega el próximo 31 de marzo vía FOX Series.

¿Cuándo y a qué hora ver The Walking Dead 9x16: The Storm?

Perú

Canal: Fox Premium Series

Online: Fox Play app

Día: domingo 31 de marzo

Hora: 8:30 p. m. (hora peruana)



AMC

Día: domingo 31 de marzo

Hora: 9:00 p. m. (hora peruana)