Spiderman: Far from Home: Tom Holland anuncia fecha de nuevo tráiler

La segunda película de Spiderman, protagonizada por Tom Holland, esta a meses de estrenarse y como parte de la campaña de marketing de la cinta, se anunció la fecha de estreno del tercer adelanto.

Fue el actor Tom Holland, quien realizó una publicación en su cuenta de Twitter, donde escribió: “lunes por la mañana …”

El tuit hace creer a muchos fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que el nuevo tráiler de Spiderman: Far From Home llegue ese día.

Por otro lado la filial de Sony Pictures ubicada en China parece confirmar que la publicación en redes del actor está relacionada con la nueva película del 'Amistoso Vecino'.

Official weibo account of Spider-Man Films posted what Tom Holland said on Twitter…I guess Sony just confirmed it would be a new trailer of Spider-Man: Far From Home. #SpiderMan #FarFromHome



(via https://t.co/wKXhC5vELq) pic.twitter.com/UoycFNzkdC