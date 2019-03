The Walking Dead 9x15: filtran posibles asesinatos cometidos por los 'Susurradores'

A solo dos capítulos del final de la temporada 9 de "The Walking Dead", fans esperan que se de uno de los enfrentamientos más fuertes en la temporada; nos referimos a Susurradores vs. sobrevivientes.

Para esta entrega, 'Los Susurradores' buscarán venganza por la intromisión ante la invasión de su territorio y el 'secuestro' de la hija de Alpha, Lydia.

De acuerdo a la sinopsis oficial de The Walking Dead 9X15: 'The Calm Before', la historia se desarrollará en 'la feria', la cual se producirá en el Reino y reunirá a las cuatro comunidades. "Mientras algunos pactos son renovados, otros acuerdos llegarán con un precio más elevado", se lee en el texto.

*ATENCIÓN CON EL SPOILER*

De acuerdo a la filtración hecha en redes sociales, un grupo de los sobrevivientes saldrá a patrullar para vigilar y proteger al resto de los Susurradores. El equipo está conformado por Carol, Daryl, Michonne, y Yumiko, quienes terminan en las garras de Alpha.

Con el paso de las escenas y la filtración de Alpha a la 'feria', ella libera a Daryl, Carol, Michonne y Yumiko, y le dice a Daryl que verán una ‘última advertencia’ en su camino de regreso a Hilltop, que marca el límite del territorio de los Susurradores.

Cuando Daryl y el resto se van a Hilltop, se encuentran con un espantoso panorama. La ‘frontera’ ha sido tomada por los Susurradores y marcada con 10 estacas, y en sus puntas cabezas clavadas.

¿Quiénes son las víctimas en The Walking Dead 9x15?

Los 10 personajes que mueren en este episodio son:

Ozzy

Alek (El segundo al mando de Ozzy)

DJ

Frankie

Tammy Rose

Addy

Rodney

Tara

Enid

Henry