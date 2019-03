Muchos fanáticos creen que Shazam será la película que salve la reputación de Warner Bros, luego de las malas críticas que recibió Batman v Superman y la Liga de la Justicia.

Al igual que Aquaman, la película que cuenta la historia del pequeño Billy Batson se perfila como uno de los grandes éxitos del género de superhéroes en este año.

Por tal motivo y como parte de la estrategia de marketing que maneja la productora, Warner publicó un clip que muestra una escena en donde se los problemas que tiene Shazam para recuperar su forma original.

Can you keep #SHAZAM's secret after watching this EXCLUSIVE clip?



(what if we offered a screening two weeks early? 🎟️ https://t.co/nAMsUIZx2j) pic.twitter.com/tmtll45RtY