The Walking Dead: como en Game of Thrones, serie alista su terrible 'boda roja'

A través de su cuenta de Twitter, The Walking Dead nos hizo un aviso de lo que veremos próximamente en la serie.

El show de FOX utilizó como referencia una de las escenas más icóniacs y polémicas de Game of Thrones, serie estrella de HBO y que está a punto de llegar a su fin.

Como se puede ver en la foto, Walder Frey, lídera de la Casa Frey, nos recuerda aquella escena que más de un fan de Game of Thrones quisiera olvidar, 'La boda roja'.

La escena, que pertenece a "Las lluvias de Castamere", penúltimo episodio de la tercera temporada del drama de fantasía de HBO, reveló la masacre de numerosos personajes, creando una secuencia traumatizante que los integrantes del Norte y espectadores nunca podrían olvidar.

Just going to leave this here pic.twitter.com/8g0Rtdxckc