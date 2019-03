'The Batman' empezará el rodaje en diciembre de este año

'The Batman', es el título de la próxima película en solitario del Caballero Oscuro, la cual aún no cuenta con el actor que dará vida a Bruce Wayne.

Sin embargo, a pesar del hermetismo que existe alrededor del proyecto cinematográfico se supo la fecha en que este empezaría su producción.

Según informó el portal web ComicBook.com, la web de Production Weekly reveló el inicio del rodaje de 'The Batman' y a pesar que no dio un día específico si confirmó que sería "a inicios de diciembre".

Además, el director de la cinta, Matt Reeves comentó en una reciente entrevista que la nueva película del 'Hombre Murciélago' será independiente y no estará ligada a un universo compartido.

"En este momento, estoy completamente involucrado en 'The Batman. No sé cuál será su nombre definitivo, pero va a ser muy diferente a lo hecho hasta ahora. 'Aquaman' es muy distinta del 'Joker' de Todd Phillips, y también 'Shazam' y Harley Quinn lo son. Warner no desarrolla una pizarra gigante para ver cómo se conectarán sus películas. Lo que deben hacer es buenas películas con estos personajes", reveló Reeves.

Por ahora lo que más esperan los fanáticos de Batman es saber quien tomará la posta de Ben Affleck, lo único que se sabe es que se está buscando a un actor joven para el protagónico y que la cinta transcurrirá en la década de los noventa.