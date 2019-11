Stranger Things 3: Aquí puedes ver el tráiler oficial en español

Como ya lo había anunciado Netflix, los chicos más famosos de su plataforma están de regreso. Hace unos minutos Stranger Things 3 presentó el tráiler oficial de su tercera temporada para disfrute de todos su fanáticos.

El retorno de la ficción de terror será el 4 de julio en Netflix y, si tenemos en cuenta que Game of Thrones le dijo adiós a sus fans por esos días, los habitantes de Hawkins se podrán consagrar como los reyes de la TV.

Tráiler de Stranger Things sub español

Mezclando el terror, la ciencia ficción y la nostalgia por la década de los 80, Stranger Things 3 no solo nos presentará el regreso y el crecimiento de Eleven y compañía, sino también un nuevo vistazo del Demogorgon, aquel ser que atormenta a todo Hawkins.

Si bien no se han revelado detalles específicos de lo que será la trama de esta tercera temporada de Stranger Things, la producción de Netflix seguirá el proceso de crecimiento de los protagonistas y los peligros que deberán afrontar en el universo paralelo lleno de monstruos y maldad que no los deja tranquilos.

Strangers Things presenta a un nuevo personaje con poderes sobrehumanos

Strangers Things continua expandiendo su galería de personajes con la incorporación de 'Six', una de las hermanas de Eleven y Eight. Durante la segunda temporada de Strangers Things pudimos conoceer a Kali, conocida con su nombre clave Eight, quien tenía el poder de crear ilusiones para confundir a sus enemigos.

Ella junto a Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, fueron parte del proyecto experimental por parte del Laboratorio Hawkins que les otorgaron sus poderes.

𝐉; AHS Spoilers@livelovebreadlook at my babies becoming friends and having girl time, this is the content we asked for #StrangerThings3