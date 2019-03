Natalie Portman es una astronauta en el enigmático tráiler de 'Lucy in the Sky' [VIDEO]

'Lucy in the Sky' , la próxima película protagonizada por la ganadora del Oscar, Natalie Portman; lanzó su primer tráiler en YouTube.

En la película, Portman interpreta a la astronauta Lisa Nowak, detenida hace doce años por secuestrar e intentar asesinar a Collen Shipman.

En las imágenes podemos ver como Lucy no es la misma después que regresa a la Tierra de una misión espacial, ya que el lugar en donde vive es diferente para ella.

El tráiler que se estrenó en YouTube, cuenta con miles de visitas. Los seguidores de la actriz creen que será un éxito de críticas y taquilla.

Sinopsis oficial de 'Lucy in the Sky'

"La película contará la historia de Lucy Cola, una astronauta de la NASA que regresa a la Tierra después de una experiencia trascendental durante una misión espacial y comienza a perder el contacto con la realidad en un mundo que ahora parece demasiado pequeño".

La película será dirigida por Noah Hawley, quien estuvo a cargo de algunos episodios de las series Fargo y Legión y hará su debut en la pantalla grande.

El reparto está conformado por Natalie Portman, Dan Stevensm Colman Domingos, Jeremiah Birkett, Ellen Burstyn, Zazie Beetz y John Hamm.

A pesar que 'Lucy in the Sky' no tiene fecha de estreno, se tiene previsto que se proyecte en algún momento de 2019.