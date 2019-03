Avengers Endgame: Tráiler bate récord en tan solo 24 horas y aquí puedes verlo [VIDEO]

Si bien aún falta poco más de un mes para el estreno de Avengers: Endgame, la película del UCM ya está arrasando con los récords y al parecer, será imbatible. Esto fue confirmado por Marvel Studios a través de su cuenta oficial de Twitter.

El pasado jueves 14, Marvel sorprendió a todo el mundo al revelar el segundo tráiler oficial de Avengers: Endgame. Todos los fanáticos amanecieron con esta buena noticia y elevaron su 'hype' al ver a los Vengadores usando los Trajes Cuánticos, así mismo, se alegraron pues Tony Stark apareció en la tierra.

"Gracias por ser los mejores fans del universo por hacer de Marvel Studios, Capitana Marvel, la película número 1 en el mundo durante dos semanas seguidas y hacer 'lo que sea necesario' para que Avengers: Endgame sea visto más de 268 millones de veces en tan solo 24 horas".

Thank you to the greatest fans in the universe for making Marvel Studios #CaptainMarvel the #1 movie in the world two weeks in a row, and doing ‘whatever it takes’ to watch the #AvengersEndgame trailer 268 million times in 24 hours. pic.twitter.com/iEeVOoCBas