X-Men: The New Mutants iba a explorar una relación homosexual

The New Mutants estaba prevista para ser la última película del universo de los X-Men, pero que fue suspendida luego de la compra de Fox por parte de Disney.

La película, dirigida por Josh Boone es hasta ahora un misterio que muchos fanáticos de los mutantes desean aclarar.

Sin embargo, de acuerdo a distintos medios especializados The New Mutants estaba prevista para realizar sus regrabaciones a principios de año, la cuales no se han hecho por motivos desconocidos.

Para aumentar los rumores respecto a la cinta, la cuenta de Twitter, New Mutants Updates, indica que gran parte de la historia incluiría una relación amorosa entre Wolfsbane y Moonstar.

“Exclusivo: ¡Rahne Sinclair (Maisie Williams) y Danielle Moonstar (Blue Hunt) tienen una relación lesbiana en New Mutants! Esto proviene de una fuente que ha visto la película en una prueba de audiencia!”, señaló la cuenta.

