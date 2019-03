Dragon Ball Heroes: Lanzan una teoría que vincula al Ultra Instinto con el Super Saiyajin God

Hace unas semanas vimos el más reciente episodio de Dragon Ball Heroes, el anime promocional del videojuego arcade del mismo nombre, donde nos mostraron, además de grandes batallas, el nuevo poder que alcanzó Gokú, es decir, el dominio del Ultra Instinto.

Como se sabe, Gokú recibió el entrenamiento del propio Daishinkan y sobre el final del episodio vimos un poco de su ‘nuevo poder’, cuando tuvo el encuentro ante los Core Area Warriors, el ayudar a Trunks y de la liberación de Vegeta del control de Oren.

Este capítulo también sirvió para que confirmemos que Gokú, ahora puede utilizar el Ultra Instinto Imperfecto de forma mucho más controlada, a diferencia de lo que él mismo personaje expresó en el episodio final de Dragon Ball Super, cuando le confiesa a Vegeta que no lo puede alcanzar por voluntad propia.

El portal ComicBook, lanzó la teoría que conecta a esta fase del Ultra Instinto con el Super Saiyajin Dios. Pero cómo nace esto, pues, lo hace a partir de la forma como vimos este “nuevo poder” en Dragon Ball Heroes. Pues, Gokú, tras entrenar con Daishinkan, muestra una técnica que domina tanto la defensiva, como la ofensiva, una clara diferencia de lo que se vio durante el Torneo del Poder.

Cabe mencionar que si bien, Gokú alcanzó esta fase, fue solo por “un error” y no por logro propio, por lo que lo puede usar solo para defenderse, mas no para atacar. No fue hasta que lo consiguió de forma ‘Perfecta’ que pudo contraatacar. Bueno, eso se sabía, hasta que lo vimos atacar con el ‘Imperfecto’ y todo lo que creíamos cambió.

Todo apunta a que Daishinkan le enseñó a Gokú la forma de ganar mayor control y más resistencia al usar este poder, y de es forma haya un menor impacto negativo al perder la transformación, tal y como quedó claro en el Torneo de Fuerza.

Con eso tendríamos un analogía, en lo que respecta a las transformaciones de Gokú, pues el Ultra Instinto ‘Imperfecto’ es al Ultra Instinto ‘Perfecto’, como el Super Saiyajin God es al Super Saiyajin Blue. Es decir, una versión “suave” de una transformación más poderosa.

Esto podría verse más adelante, quizá no en el anime, sino en el manga, pues Moro, el villano del arco actual, es capaz de bloquear todas las transformaciones en Super Saiyajin. Es ese entonces, que el Ultra Instinto queda como la clave para que tanto Gokú, como Vegeta puedan acabar con el poderoso mago “devorador del planetas”.