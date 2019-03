Avengers: Endgame: grave error en póster fastidia a fans de Marvel

El estreno del segundo tráiler de Avengers 4: Endgame trajo muchas sorpresas en sus secuencias. Sin embargo los fanáticos de Marvel también compartieron el póster promocional y se percataron de un grave error.

En el afiche se encuentran agrupados en forma piramidal Los Vengadores sobrevivientes al chasquido de Thanos, quien aparece al fondo mostrando un semblante tranquilo.

Los héroes están encabezados por Iron Man (Robert Downey Jr), a su costado y parte inferior se encuentran Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Viuda Negra (Scarlett Johansson), Ojo de Halcón (Jeremy Renner), Ant-Man (Paul Rudd), Máquina de Guerra (Don Cheadle), Okoye (Danai Gurira), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Nébula (Karen Gillan) y Capitán América (Chris Evans) y la nueva integrante del grupo, Capitana Marvel (Brie Larson).

Los nombres de la mayoría de actores mencionados aparecen en la parte superior del póster, pero uno es descartado y se encuentra en la parte posterior junto a las estrellas que no se encuentran en la imagen como Gwyneth Paltrow.

Se trata de Danai Gurira, la actriz que interpreta a Okoye, una de las Dora Milaje que son la guardia personal de Black Phanter.

Esta ausencia hizo enojar a la mayoría de fanáticas que expresaron su enojo a través de Twitter. Una de ella indicó: Me están diciendo que pusieron a Bradley Cooper en los créditos de arriba y no a Danai Gurira, Dios como odio que el marketing se maneje así".

Otro usuario expresó indginado: ¿Por qué no se nombra a Danai Gurira en este póster? Ella está en la foto, ¡y no me den esa mi#@$ que no había suficiente espacio!

Here's your first look at the new poster for Marvel Studios’ #AvengersEndgame . See it in theaters April 26. pic.twitter.com/pNXSy0x8lI

"Hay personas que indican que el nombre de Danai Gurira está en el nuevo póster de Los Vengadores en la parte inferior, pero eso hace que destaque aún más, ya que su nombre fue excluido intencionalmente de los nombres de la parte superior".

There are people pointing out that Danai Gurira's name IS on the new Avengers poster at the bottom, but that just makes it stand out even more that her name was intentionally excluded from the names at the top. #AvengersEndgame