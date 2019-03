Attack on Titan: Artista retrata como se vería el capitán Levi tras pelea y sorprende a fanáticos

Shingeki No Kyojin (Attack on Titan) se ha vuelto con el paso del tiempo en uno de los manga y anime más visto por miles de fanáticos alrededor del mundo, a la actualidad tiene tres temporadas y está pronta a ser estrenada la segunda parte de la tercera entrega de la serie de los titanes. Sin embargo, el manga ya está mucho más avanzado y los hechos que vienen sucediendo ahí no dejan de conmocionar a los lectores.

Si es que no estás al día con el manga, lo más recomendable es que no leas lo que sigue a continuación.

Spoiler

Tras lo sucedido en el último capítulo del manga de Shingeki No Kyojin (Attack on Titan), los seguidores de manga se mostraron angustiados por el estado en que se encontraba el capitán Levi, quien quedó en muy mal estado tras ser envuelto por una explosión provocada por Zeke, lo que dejó en duda si es que el personaje habría o no muerto.

Pero un artista en internet se tomó el tiempo de retratar a este personaje que es uno de los más queridos del anime y manga, dando como resultado a un Levi ciego de un ojo y con una cicatriz en el ojo que muchos han resaltado.

¿Crees que el Capitán Levi sobevivirá?

Shingeki No Kyojin es un manga y anime creado por el mangaka Hajime Isayama, que tiene actualmente 23 volúmenes, su animación está producida por el ‘Wit Studio’. Pertenece al género de shonen, incluyendo dentro de sus tramas aventura, acción y fantasía.

Attack on Titan

El anime se sitúa en un mundo donde la humanidad está al borde de la extinción y ha sido condenada a vivir escondiéndose detrás de gigantescas murallas para protegerse de los ataques de los titanes. Todo es tranquilidad hasta que un día un titan de tamaño colosal destruye una de las murallas y desde ese momento comenzarán los feroces enfrentamientos por la supervivencia del más fuerte.

