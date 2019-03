Marvel Studios adaptará 'What If' para Disney+ después de 'Endgame'

Dentro de todo el universo Marvel, existen sagas que son tan o más épicas que la historia general. Sin embargo, no estarían en los planes de adaptarse en un futuro a la pantalla gigante. Es por ello que, tras el estreno de Avengers: Endgame, la 'Casa de las Ideas' plantea estrenar esto en la plataforma Disney+.

¿De cuál estamos hablando? 'What If'. Esta noticia ha emocionado a los miles de fanáticos que siguen los cómics de Marvel, pues ocurren eventos muy diferentes, donde podemos ver a Spiderman usando el traje de Punisher o incluso al Capitán América cargando el Mjolnir, mazo de Thor.

La información proviene de SlashFilm, quienes expresan que esta saga llegará posterior a la 'Fase Tres' del UCM y será una serie de animación que estará centrada en 'What If''. El proyecto estará bajo la supervisión de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios. Sin embargo, los temas que se tratarán en cada episodio no afectarán a la historia principal de las películas.

¿De qué se trata 'What If'? Esta saga narra diferentes eventos que suceden dentro del mismo universo desde una perspectiva diferente, "qué hubiera pasado si..." en los momentos más claves de los cómics. Como mencionamos arriba, podríamos ver a Loki usando el Mjolnir o a Spiderman uniéndose a los 4 Fantásticos.

Si bien aún no hay confirmación por parte de Marvel Studios o Disney, es un fuerte rumor que está en todos los medios. Otro de ellos es que a pesar que los héroes serán animados, contarán con las voces de los actores que interpretan a estos en las películas del UCM.

Todo este proyecto estaría llegando después del estreno de Avengers: Endgame y aquí podrás ver el tráiler de la tan esperada película.