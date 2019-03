The Walking Dead: ¿se expuso posible salida de actores? Último capítulo sería clave

¿Acaso The Walking Dead nos anunció la próxima salida de actores? En el último capítulo de la serie de zombies una conversación entre Daryl, Henry y Lydia ha dejado a más de un fan sorprendido.

En The Walking Dead 9X13, los personajes tienen que pasar más de un problema para escaparse de las garras de Alpha y los Susurradores. Como se sabe, Henry, quien mostró gran interés en Lydia, la sigue a la guarida de este grupo, quien va en su rescate es Daryl y ahora la tarea era salir de allí con vida.

Al lograr escapar y con dirección a "Alexandria" para curar a Henry, el joven le dice que él y Lydia hablaron de irse juntos, y aunque inicialmente estaba en contra, Daryl pensó en esta idea.

The Walking Dead 9x12: Daryl salva a Henry Y Lydia vestido de susurrador.

Lo curioso de esta escena es que todos saben que no pueden quedarse en ninguna de las comunidades vecinas, porque podrían comenzar una guerra contra los Susurradores. Es así que Daryl dice: "Demonios, no nos vamos a quedar acá, seguiremos adelante". Daryl, Henry, Lydia y Connie (quién se unieron a Daryl en esta misión) no pueden regresar a Hilltop, no pueden establecerse en Alexandria y ni mencionar a 'The Kingdom". Entonces, ¿dónde pueden ir?

Esta escena ha dado que pensar a los fans de The Walking Dead, quienes incluso indican que los productores de la serie estarían por retirar a Henry, Lydia e incluso a Daryl, Norman Reedus.

Entre las teorías de los fans, Daryl podría llevarse a Henry y Lydia a Oceanside o a cualquier comunidad no cercana a Hilltop. Pero la historia debe avanzar y los Susurradores deben atacar 'la feria' en las próximas semanas, evento que nos permitirá saber qué pasará con estos personajes.