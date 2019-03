Netflix apuesta por el anime y anuncia llegada de Ghost in the Shell y Altered Carbon

Si eres seguidor de los anime, esta noticia te gustará. Netflix anunció recientemente que ha firmado un contrato con diversos estudios de animación japonesa para producir animes para su plataforma de contenidos.

El servicio dio a conocer su sociedad con las empresas Anima, Sublimation y David Production, BONES y Production I.G. Si bien no se ha revelado todos los trabajos que ejecutarán en conjunto, sí se ha compartido algunos de los títulos que podremos ver en las próximas temporadas.

Netflix indicó que con Anima se co-producirá Altered Carbon: Resleeved. Con Sublimation presentará un proyecto relacionado al aclamado videojuego, Dragon’s Dogma y con David Production (famoso por JoJo's Bizzarre Adventure) Spriggan.

Por otro lado, la empres también mencionó que tiene previstos estrenos para Ghost in The Shell (Production I.G), Super Crooks (BONES) y Vampire in the Garden (WIT STUDIO).

Netflix estrena el sorprendente tráiler de Ultraman

Ha pasado un año desde que Netflix anunció que produciría el reboot de Ultraman, personaje que cuenta con miles de fanáticos en Japón. La plataforma ha liberado en YouTube el primer tráiler de este nuevo anime que luce grandioso, ya que muchos alaban el nuevo aspecto que tiene el héroe, que para muchos revitaliza su imagen.

El adelanto presente a muchos héroes y villanos lo que se traduce en batallas que muchos las han tomado con gracia. Se ha confirmado que la serie tendrá lugar doce años después de los sucesos de la serie original de Ultraman que se estrenó en 1960.