The Walking Dead 9x13 EN VIVO | El duelo entre ´Sobrevivientes’ y ‘Susurradores’ comienza

The Walking Dead 9x13 EN VIVO ONLINE | ‘Chokepoint’ es el nuevo episodio de la serie apocalíptica y que nos mostrará más acerca de los verdaderos planes que tiene Alpha contra el grupo de Daryl y compañía, pese a que ya tuvo el rescate de Lydia y que prometió no hacerle daño.

Tara lidera el grupo de las chicas que van en busca de Henry, pero no solo tendrán como obstáculo a los zombies, sino también al numeroso grupo de los ‘Susurradores’. Lydia se reunirá con Daryl, pero eso podría ser una trampa, para todos, mientras que volveremos a ver en escena a Ezekiel y Carol.

