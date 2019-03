Capitana Marvel: Brie Larson sorprende a fanáticos en plena sala de cine

¿Qué harías si ves a tu heroína favorita entrar a tu sala de cine? Quizás algunos gritarían, otros saltarían o hasta se desmayarían. Es una de las experiencias más agradables que puede pasar un fan. En esta oportunidad Brie Larson, Capitana Marvel, decidió sorprender a más de uno en un cinema de Estados Unidos.

La película en solitario de la actriz se estrenó el pasado 7 de marzo en nuestro país, mientras que en América fue el 8. Debido a los récords que rompió en su preventa y mejor día de estreno, Marvel Studios decidió realizar una experiencia definitiva juntando a los fans con Brie Larson.

A través de su cuenta de Twitter, la compañía subió varias fotografías donde se puede ver a la actriz repartiendo la comida a todos los asistentes, quienes se emocionaron al verla. No solo eso, pues ingresó a una de las salas donde estaban proyectando Capitana Marvel, arrancando más de un grito.

Antes de su estreno, Brie Larson fue atacada por 'trols cibernéticos', quienes la catalogaron de "feminazi" y alguien que "odia a las personas blancas", incluso intentaron 'boicotear' su película con bajas calificaciones, sin embargo, no pudieron con su rotundo éxito, pues no solo conquistó las taquilla mundial sino el corazón de los fans.

Capitana Marvel narra la historia de Carol Danvers, una guerrera Kree que se despierta sin recuerdos, sin embargo, tiene recuerdos en la tierra. En su intento por recuperar estos, se ve inmersa en la guerra con su raza y los Skrull, alienígenas cambia formas.

En la notagalería podrás encontrar todas las imágenes.

#CaptainMarvel herself, @brielarson, popped in to a few theaters on Saturday night to surprise fans on opening weekend! #HigherFurtherFaster pic.twitter.com/3hToHKTois