Capitana Marvel: La invasión secreto es una posibilidad, según contó Kevin Feige [VIDEO]

Con el estreno de Capitana Marvel, una nueva raza alienígena pasa a ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel, es decir, de los Skrulls, sin embargo, a muchos no les gustó la forma en cómo fueron representados, porque conocen de lo que son capaces y lo que hicieron en los cómics.

Cabe resaltar, que lo que diremos a continuación, contiene spoilers de la película Capitana Marvel, por lo que si aún no viste la cinta que protagoniza Brie Larson, es mejor que dejes de leer.

Desde un principio, nos muestran a los Skrulls, como los antagonistas que esperamos, porque entendemos que el grupo de ‘Vers’ es el aliado, sin embargo, conforme va pasando la cinta, se llega a descubrir que en realidad no son los villanos que creemos y por el contrario, terminan convirtiéndose en amigos de Capitana Marvel.

Ellos lejos de ser los villanos que temíamos, se convierten en las víctimas del cruel ejército Kree, al que Capitana Marvel, logra derrotar, incluso Carol, se encarga de buscar un nuevo hogar a los Skrulls, sin embargo, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, salió al frente y se refirió a esta raza alienígena, que a los más conocedores, dejó confundidos.

Él habló con respecto a lo que sería sobre esa raza en el futuro y no descartó que tengamos una adaptación del famoso cómic ‘La Invasión Secreta’. “Al igual que no todos los humanos son malos, y no todos los humanos son buenos, creo que los Skrulls probablemente tenga una variedad de moralidades entre ellos. Cuando pueden hacer lo que pueden, probablemente se vuelve muy tentador. Entonces, es divertido haber introducido este concepto y ver a dónde va”, contó.

Recordemos que en la historia original, los Skrulls, llevan algunas décadas, infiltrados en el planeta, no solo como otras personas, sino tomando personalidades ligadas a los altos mandos del gobierno, fuerzas armadas y hasta superhéroes.

“Como vimos Carol está con nosotros ahora en el presente, pero esos años intermedios entre ella y Talos y la respuesta de Fury, creemos que está lleno de posibilidades para contar historias”, finalizó Feige, dejando un guiño a esta posibilidad.