Shazam: Las primeras reacciones de la cinta confirman que será todo un éxito

Estamos a menos de un mes de la llegada de Shazam a los cines de todo el Perú, y ya se pueden conocer las primeras impresiones de la cinta que promete ser el nuevo éxito del Universo Extendido DC. Las críticas sorprendieron al llegar, pues pasó muy poco tiempo entre el segundo tráiler y el estreno del filme.

Pese a eso, la apuesta que realizó Warner Bros, le terminó saliendo muy favorable, porque los comentarios esperados fueron positivos. Entre estos, podemos ver que algunos destacan el humor de la cinta, mientras que otros, valoran mucho el papel de Zachary Levi como Shazam, tanto así que consideran que “nació para interpretar el papel”.

Pero no cabe dudas que la imagen de DC viene mejorando, porque tras cuestionados filmes, como ‘Batman V Superman’ y ‘Justice League’, llegó a finales del 2018 ‘Aquaman’, para causar una gran sorpresa, y posteriormente convertirse en todo un éxito. Por ahora, todo apunta a que Shazam! seguirá esa línea, y confirmaría la fórmula perfecta para Warner Bros. y DC

A continuación citamos las primeras impresiones que dejó Shazam!

Ash Crossan de Entertainment Tonight: “Shazam estaba casi perfecto en mi libro. Mi película favorita de DC, de lejos. Puro de corazón, increíblemente gracioso, lleno de bromas y referencias. Me trajo una alegría infantil que gocé ver. Este papel fue hecho para Zachary Levi, Jack, Asher y todo el elenco”

#Shazam was damn near PERFECT in my book. My FAVORITE DC movie (DCEU? What are we saying now?) by far. Pure of heart, incredibly funny, full of in-jokes and references. Brought me a childlike joy to watch. This role was MADE for @ZacharyLevi... & Jack & Asher & the entire cast pic.twitter.com/rVrxjcwvCe — Ash Crossan (@AshCrossan) 8 de marzo de 2019

Germain Lussier de IO9.com: “Shazam es otro éxito para DC. Claro, está el humor y la acción que esperarías de una película de superhéroes, pero Shazam destaca por la historia emocional y familiar en su centro. Tuvo algunos pequeños problemas con los aspectos del héroe/villano, pero la cosa familiar es dinámica y poderosa”

Shazam! is another win for DC. Sure, the humor & action you'd expect from a superhero film are there, but #ShazamMovie stands out because of the emotional, family story at its center. I had some small issues with the hero/villain aspects but the family stuff is dynamic & powerful pic.twitter.com/FYM3QVp5hu — Germain Lussier (@GermainLussier) 8 de marzo de 2019

Sean Gerber de SuperHeroNews.com: "Shazam es una diversión pura que habría estado en su hogar durante la era Amblin. Tiene un gran corazón, un montón de risas e incluso algunos momentos de terror que son bienvenidos. Su director combina el encanto clásico con la irreverencia moderna para crear una emocionante aventura superheroica para todos"

#SHAZAM! is pure joy that would have been right at home in the Amblin era. It has huge heart, loads of laughs, and even a few (welcome) scares. @ponysmasher combines classic charm and modern irreverence to create a thrilling superhero adventure for all. #SHAZAMMovie pic.twitter.com/3S7OYIjVos — Sean Gerber (@MrSeanGerber) 8 de marzo de 2019

Perri Nemiroff de Collider.com: “¡Shazam es una delicia absoluta! Súper vibrante, tiene toneladas de corazón y una gran vibra amante de la diversión. El elemento de la familia es un gran encanto y también lo es el humor que acompaña a ver a Zachary Levi explorar sus nuevos poderes. Dije esto después de IT, pero vale la pena repetirlo: Jack Dylan Grazer es una estrella.”

#Shazam is an absolute delight! Super vibrant, tons of heart & a great fun-loving vibe. The family element is a big charmer & so is the humor that comes with watching @ZacharyLevi explore his new powers. Said this after IT but it's worth repeating - @Jgrazerofficial is a star. — Perri Nemiroff (@PNemiroff) 8 de marzo de 2019

Erik Davis de Fandango.com: “Shazam es grande, tonto, amable y diferente a todo lo que DC ha hecho antes. Definitivamente en la línea de BIG de Tom Hanks, pero con acción de superhéroes y muchas referencias de Batman y Superman. Me gustó esta película tanto que quería darle un abrazo de oso al final. Las películas de DC siguen mejorando”

#Shazam is big, goofy, lovable, and unlike anything DC has done before. Definitely in the vein of Tom Hanks' BIG, but with superhero action & lots of Batman and Superman references. I dug this film so much I wanted to give it a bear hug at the end. DC's movies keep getting better pic.twitter.com/WQJgo61gMg — Erik Davis (@ErikDavis) 8 de marzo de 2019

Jenna Busch de Sci-fi: “¡Finalmente permití decir que Shazam fue fantástico! Lleno de corazón y puros deseos de la infancia cumplidos. Es divertida y el tono es exactamente correcto. Zachary Levi es perfecto en el papel, y también lo es Asher Angel, ¡estoy convencido de que es el hermano de Maisie Williams!”

Finally allowed to say that #Shazam was fantastic! Full of heart and pure childhood wish fulfillment. It's funny and the tone is exactly right. @zacharylevi is perfect in the role, and so is @asherangel, who I'm convinced is @maisie_williams' brother! pic.twitter.com/DXhp2ZBteR — Jenna Busch (@JennaBusch) 8 de marzo de 2019

Peter Sciretta de slashfilm.com: “Shazam es parte Mi Pobre Angelito, parte Big y una película de superhéroes para toda la familia llena de deseos cumplidos, que se vuelve un poco desmesurada y curso por momentos. Es divertida y me sorprendió lo mucho que lleva su corazón en las manos”.

#Shazam is parts Home Alone, parts Big, a crowd pleasing family-friendly joy-filled wish-fulfillment superhero film which gets a bit over the top and cheesy at times. It’s fun and funny, and I was surprised at how much it wears it’s heart on its sleeve. — Peter Sciretta (@slashfilm) 8 de marzo de 2019

Jim Vejvoda de IGN: “¡Shazam! es la película más divertida y dulce de DC desde la época de Superman,de Christopher Reeve, una historia divertida pero seria sobre crecer acerca de un niño que aprende que, bueno, con gran poder conlleva una gran responsabilidad. No reinventa la rueda de la película de superhéroes, ¡pero es innegablemente divertida!”

Shazam! is DC’s most joyful & sweet movie since the era of Christopher Reeve’s Superman, a funny yet earnest coming of age story about a boy who learns that, well, with great power comes great responsibility. It doesn’t reinvent the superhero movie wheel, but it’s undeniably fun! pic.twitter.com/rdT8zljkxo — Jim Vejvoda (@JimVejvoda) 8 de marzo de 2019

Paul Shirey de Joblo.com: “Shazam es un retozo divertido y risueño que captura la inocencia y el desafío de ser un superhéroe y un niño a la vez. Es inteligente, divertida y heroica con un obvio guiño a los clásicos de los 80 como Big, Ghostbusters, The Goonies, etc.”

#Shazam is a laugh-out-loud funny romp that captures the innocence and challenge of being both a superhero and a kid at once. It’s clever, fun and heroic with an obvious nod to 80s classics like Big, Ghostbusters, The Goonies etc. @joblocom @ShazamMovie — Paul Shirey (@arcticninjapaul) 8 de marzo de 2019

Brandon Davis de Comic Book: "Es una película tan brillante, extremadamente divertido e increíblemente aterrador en algunos momentos (Gracias David F. Sandberg). Sopla lejos todas las expectativas, es mi nueva película favorita de DC."

#Shazam is such a brilliant movie. It’s so tremendously fun, and incredibly scary at some points (thanks, David F. Sandberg!). It blows away every expectation and is my new favorite DC movie. pic.twitter.com/DlpymCukTP — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) 8 de marzo de 2019

Eric Eisenberg de CinemaBlend: "DC finalmente está construyendo una carrera sólida: Shazam es una delicia. Su estructura de origen familiar es perdonable debido a todo lo nuevo que trae a la mesa: principalmente es alegre, el entusiasmo infantil y la sincera perspectiva de la familia. También es el papel con el que nació Zachary Levi."