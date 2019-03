Star Wars: Mark Hamill confirma que su aparición en Episodio 9 será un cameo

Luke Skywalker regresa, así lo confirmó el actor Mark Hamill en una entrevista para el portal web Den of Geek. Sin embargo, indicó que sintió estafado por Lucasfilm.

"Pensé: 'Oh, vale, deberías aplazar mi muerte hasta la película'. Por eso creía, cuando volví, que no habría cameos y yo lideraría la trilogía. ¿He conseguido algo de eso? Porque por lo que sé, el final del Episodio VII es realmente el comienzo del VIII. Solo he estado en una película. Ellos me engañaron por completo", declaró algo enojado Hamill.

Es así que muchos fanáticos tienen opiniones divididas sobre la aparición del personaje, quienes acusan a la nueva trilogía de ser poca creativa y robar las ideas de los episodios originales.

Para muchos, la muerte de Luke y su confirmada aparición en Star Wars: Episodio IX es un calco de la historia de Obi Wan Kenobi, quien pasó por algo similar en la trilogía original.

El mismo Mark Hamill admite estar enojado por el trato que ha recibido su personaje, sobre todo por la falta de carácter con el que regresó Luke Skywalker.

En una entrevista concedida el año pasado, Hamill expresó su molestia: “Un Jedi no se rinde. Incluso si tuviera un problema, tal vez tardaría un año en intentar reagruparse, pero si cometía un error, trataría de corregirlo”.

Esperemos que estos errores se corrijan en la ultima película de la nueva trilogía, aunque es difícil que eso pase con un simple cameo. Star Wars: Episodio IX se estrenará el 19 de diciembre de este año.