Game of Thrones: la última temporada tendrá la mayor batalla de toda la serie

Miles de fanáticos esperan con ansias el estreno del primer capitulo de la octava temporada de Game of Thrones, y luego del estreno del espectacular tráiler llega más información de la ambiciosa serie.

Según cuenta Bryan Cogman, uno de los productores ejecutivos de la serie, la escena de la batalla entre el ejército de los muertos y el ejército de los vivos, será algo que nunca se ha visto en alguna serie televisiva.

"Lo que pedimos al equipo este año es que hicieran algo que nunca hubiéramos visto en televisión. Esta batalla final entre el Ejército de los Muertos y el Ejército de los Vivos no tiene precedentes, y tiene una mezcla de géneros implacable

"Hay secuencias construidas dentro de secuencias, que a su vez son parte de otras secuencias. David y Dan han escrito un puzzle increíble y Miguel (Sapochnik) llegó, lo desgarró y lo volvió a unir. Ha sido agotador pero creo que volará la cabeza de todo el mundo", comentó Cogman.

Esto confirma lo que se reveló en abril del año pasado, que indicaba que el equipo de producción la conocida serie de HBO pasó 55 días filmando una importante batalla.

Sin embargo, no todos disfrutaron grabar esta escena y uno de ellos fue el actor Iain Glen, quien interpreta a Ser Jorah Mormont.

“Fue la experiencia más desagradable que he tenido en Thrones. Una prueba real, realmente miserable. Puedes dormir a las siete de la mañana y cuando te levantas al mediodía todavía estás tan agotado que realmente no puedes hacer nada, y luego estás de vuelta.

No tienes vida fuera de ella. Tienes un grupo de actores absolutamente jodido. Pero sin ponerse demasiado metódico (actuando) al respecto, la pantalla sangra a través de la realidad del mundo de los ‘Thrones'”, expresó Glen.

Otro que no la pasó nada bien y que esta de acuerdo con su compañero de reparto es Rory McCann quien interpreta a Sandor Clegane, más conocido como The Hound: “Todos rezan para no tener que hacer esto nuevamente”, añadió el actor.

El director Miguel Sapochnik declaró que se inspiró en Batalla del Abismo de Helm en El Señor de los Anillos para filmar la épica escena que veremos en la octava temporada de Game of Thrones.

Juego de Tronos llegará con su octava y última temporada a las pantallas el próximo 14 de abril a través de HBO.