Netflix: 'The End of the F***ing World' empezó a rodar su segunda temporada [VIDEO]

The End of the F***ing World, serie que se estrenó en octubre de 2017, se encuentra grabando su segunda temporada. Esta noticia se confirmó en el Twitter oficial del show.

La noticia ha sido bien recibida por los fanáticos de la serie, quienes no recibían noticias desde hace dos años, fecha en que culminó la primera temporada.

La serie, que cuenta con humor negro, cuenta la historia de dos adolescentes problemáticos que deciden realizar un viaje por carretera.

Cada uno tiene una misión personal, Alyssa quiere hallar a su padre que huyó de casa cuando era una niña. Por otro lado, James pretende asesinarla en uno de sus tantos arranques psicópatas.

A pesar que ya se hizo oficial el estreno de la segunda temporada, no se ha dado detalles de la historia y para muchos seguidores de 'The End of the F***ing World', les parece difícil pensar como continuará la trama ya que el último capítulo tuvo un final cerrada.

Esto hace que muchas personas crean que la segunda temporada de la serie no sea tan exitosa como la primera, ya que creen que se estaría forzando la historia de ambos personajes.

Sin embargo, muchos creen que es una buena idea continuar con la historia de Alyssa y James y esperan con ansias el estreno de la segunda parte de la trama.

A pesar de las opiniones divididas, 'The End of the F***ing World', se estrenará primero en Reino Unido por el la cadena Channel4 y en Latinoamérica y alrededor del mundo será a través de Netflix.

La fecha de estreno es aún desconocida, pero se esperan que en las próximas semanas se haga el anuncio oficial.