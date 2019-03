Dragon Ball Super: ¿Toei Animation animará la saga de Broly? Curiosa imagen sorprende a fans

Toei Animation sigue jugando al misterio. Desde hace varios días viene realizando publicaciones sospechosas sobre Dragon Ball Super. Algunos fans pensaban que se trataba de una nueva saga, otros no, sin embargo, la empresa dio más pistas sobre su próximo trabajo con la obra de Akira Toriyama.

A través de Twitter, Toei anunció que algo "legendario" iba a llegar por los 30 años de Dragon Ball Z, al parecer sería un especial del anime, sin embargo, todo sigue bajo siete llaves. Hasta este momento. Aquí podrás ver el último tweet de la compañía con respecto a Dragon Ball Super.

"Este es el FirstShot del primer episodio de una serie de anime muy conocida: adivina la serie", se puede leer en el tweet de Toei Animation. Dentro de la publicación aparece una montaña helada, uno de los escenarios clásicos de Dragon Ball Super, la obra de Akira Toriyama.

This is the #FirstShot of the very first episode of a well-known anime series: Guess the series. pic.twitter.com/3YOWxyUnXp