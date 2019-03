Marvel desea una película de Blade con Wesley Snipes

Luego del estreno de Avengers 4: Endgame, Marvel dará inicio a la Fase Cuatro y millones de fanáticos esperan que nuevos superhéroes lleguen al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Uno de los más solicitados es Blade, el famoso vampiro diurno. Es sabido que desde hace años Marvel desea recuperar la franquicia que protagonizó Wesley Snipes a finales de los noventa y producir una película dirigida a un público adulto.

Por tal motivo, un nuevo rumor se ha esparcido por la red e indica que una nueva película del famoso cazavampiros se encuentra en los planes de la llamada 'Casa de las Ideas'.

El portal web We Got This Covered, informó que Marvel tendría preparado el guion de la próxima película de Blade y que entre el reparto estaría Wesley Snipes.

Es así que Snipes regresaría a la saga retomando el papel que lo hizo famoso a finales de los noventa o con un rol secundario dentro de la cinta.

Además, la página afirma que la película se centrará en la hija de Blade, llamada Fallon Grey, un personaje conocido en las viñetas de Marvel.

Lo más probable es que Wesley Snipes tome el papel de mentor y le de la posta a Fallon, como la nueva cazadora de vampiros.

El año pasado Snipes también emocionó a los fanáticos del UCM al declarar con que contaba con dos proyectos que involucran a Blade.

Todo parece suponer que tras la compra de Fox por parte de Disney, el vampiro diurno desenvainará su katana para una nueva cacería.