Pokémon: Manga revela que los villanos de la historia eran pareja [FOTO]

Pokémon es de esos animes que cautivaron a cientos de personas en el pasado, pero con el paso de los años, varias historias salieron a luz que dejaron sorprendidos a todos, como es el caso del manga “The Electric Tales of Pikachu”, que confirmó lo que más de uno pensó desde hace un buen tiempo, que en la franquicia existía una pareja.

Este dúo que terminó muy unido, es nada más, ni nada menos que Jessie y James, los famosos antagonistas de la ‘Patrulla Rocket’ que siempre tuvieron como misión, atrapar a Pikachu. En el manga vemos la adaptación del anime, cuando la historia se situó en la liga Indigo y la Isla Naranja.

Esta versión está escrita por Toshinori Ono cuenta con cuatro volúmenes, donde se pueden leer las aventuras de Ash y Pikachu, atravesando todo tipo de aventuras y superando cada peligro que los acecha, y no es hasta los últimos minutos que finalmente hacen oficial el enamoramiento de Jessie y James.

Este manga si cuenta con la licencia oficial y nos muestra el instante en que James confiesa sus sentimientos hacia Jessie, mientras que Meowth, el pokémon que los acompaña, está al lado. Luego, se puede ver cómo los personajes expresan su amor.

Al final los vemos y queda claro el detalle que Jessie está embarazada, pero más no se sabe, porque el manga termina con esto y no se tiene confirmación si el futuro bebé tomará protagonismo en el futuro o no.