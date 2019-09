Netflix responde a Steven Spielberg y su idea de excluir sus películas de los Oscar

Luego que Steven Spielberg opinara que está en contra que las películas estrenadas en Netflix fueran nominadas a los Oscar, representantes del la compañía expresaron su molestia y respondieron al famoso director.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Netflix se dio tiempo de refutar la propuesta de Spielberg, indicando que el cine es para todos y su plataforma se encarga de llevar el entreteniendo a personas que no pueden pagar una entrada al cine o lugares en donde no haya una sala de cine.

We love cinema. Here are some things we also love:



-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art



These things are not mutually exclusive.