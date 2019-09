Vadhir Derbez: “Ya dejé de ver a mi padre como competencia”

Vadhir Derbez, hijo del comediante mexicano Eugenio Derbez, llegó a Lima para sumarse al rodaje de Busco novia, cinta protagonizada por César Ritter basada en el blog del periodista Renato Cisneros y que realiza Tondero Producciones. El actor encarna a ‘Robot’, el mejor amigo de Renzo, rol de Ritter, quien se encarga de incentivarlo a lanzar el blog junto a su amiga Lucía (Magdyel Ugaz).

¿Qué te atrajo del filme?

En principio trabajar en Perú, es una superoportunidad para conectar con el público peruano. Luego, leí el guion y me gustó, se me antojó mucho ser parte de la cinta y aquí estamos.

Empezaste tu carrera desde pequeño (6 años), ¿cómo ha sido tu vida frente a cámaras?

Sí, prácticamente nací en un set. He realizado telenovelas, teatro, cine e incluso música. Mis hermanos (Aislinn Derbez actúa en ‘La casa de las flores’) también se dedican a esto, así que tengo buenos ejemplos para ver a los lados.

¿Cuánto pesó en tu carrera llevar el apellido Derbez?

Ha sido un arma de doble filo. Por un lado la gente te tiene cariño debido a que quieren a otro miembro de la familia, pero también te ven con un ojo más crítico y como que quieren que pruebes algo. Lo más que me ha dado el apellido ha sido una cita, pero igual tenía que hacer casting. Y nadie invierte su dinero en alguien que no tiene talento, por más que su padre te cae bien. Yo me la he ‘partido’, muchos castings se me cerraron, así fue.

Tu padre conquistó Hollywood, ¿sientes la valla alta?

Sí, pero en realidad ya dejé de verlo como competencia. A toda mi familia, gracias a Dios, le va bien, así que en vez de tomarlo como una competencia o tratar de llegar a lo mismo o más, lo veo más como un equipo en el que todos abrimos camino y nos apoyamos.

¿Qué lectura te dejó la reciente ceremonia del Óscar en la que México, a través del cineasta Alfonso Cuarón (con su cinta Roma), postulaba a los más importantes galardones?

El hecho de estar nominados dejó un mensaje político fuerte, mucha gente de EEUU nos ha ‘tirado’ tanto mientras que nosotros demostramos con trabajo que estamos al mismo nivel. Fue como una cachetadita con guante blanco para mucha gente. Estoy contento con lo que se llevó Roma y con haber visto a Yalitza Aparicio entre grandes nominadas a mejor actriz.

¿Cómo combinas la actuación con tu incursión en la música?

Pues me apasionan las dos cosas, por ahora le dedico mi tiempo libre a la música, pero pronto haré fechas de conciertos como solista.